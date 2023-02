Visite commentée de l’exposition permanente du musée d’art moderne Richard Anacréon, 24 février 2023, Granville .

Visite commentée de l’exposition permanente du musée d’art moderne Richard Anacréon

Place de l’Isthme Granville Manche

2023-02-24 10:30:00 10:30:00 – 2023-02-24 11:30:00 11:30:00

Granville

Manche

Visite commentée de l’exposition permanente.

Autour de deux thèmes représentatifs de la collection de Richard Anacréon (1908 – 1992), portraits et paysages, peintures et dessins dialoguent avec une sélection d’ouvrages, manuscrits et correspondances issues de la collection de bibliophilie.

Le MamRA vous invite, au cours de trois visites commentées les vendredis 10, 17 et 24 février, à découvrir la nouvelle sélection d’œuvres, à la croisée des beaux-arts et de la littérature.

Sur réservation au 02 33 51 02 94.

musee.anacreon@ville-granville.fr +33 2 33 51 02 94 https://www.ville-granville.fr/a-voir-a-faire-a-granville/vie-culturelle-et-artistique/musee-dart-moderne-richard-anacreon/

