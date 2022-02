VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION PEINTURES DES LOINTAINS Le Mans, 16 février 2022, Le Mans.

VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION PEINTURES DES LOINTAINS Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans

2022-02-16 – 2022-02-16 Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn

Le Mans Sarthe

Près de 80 œuvres issues des collections du musée du quai-Branly – Jacques-Chirac, présentées au musée de Tessé, racontent la rencontre avec l’autre et l’ailleurs en interrogeant plus particulièrement la notion d’exotisme. Face au choix d’un monde qui lui ouvre ses portes, l’art occidental emprunte différentes voies : cédant d’abord à la tentation de l’exotisme, il figurera par la suite un regard plus réaliste, ethnographique, attentif à l’autre.

Sur inscription dans la limite des places disponibles

Plein tarif : 6€ Gratuit : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi

musees@lemans.fr +33 2 43 47 38 51 http://www.lemans.fr/musees

