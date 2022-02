Visite commentée de l’exposition Paysages du Design Frac Centre – Les Turbulences, 5 février 2022, Orléans.

Frac Centre – Les Turbulences, le samedi 5 février à 15:30

### Paysages du Design, les créatrices au cœur du Domaine de Boisbuchet Avec l’exposition Paysages du Design, le Frac Centre-Val de Loire met à l’honneur les collections exceptionnelles du Domaine de Boisbuchet. Créé en Charente en 1989, cet institut de recherche et de médiation réunit chaque année des professionnels et des amateurs du monde entier pour expérimenter le design appliqué sous toutes ses formes, de l’ameublement à la mode, de l’architecture au paysage et de l’urbanisme à l’organisation sociale. Autour des questions fondamentales sur les rôles actuels du design, l’exposition met en parallèle les œuvres des pionnières du XXe siècle avec celles des contemporaines qui ont imaginé de nouvelles pratiques au sein des ateliers de Boisbuchet. L’idéalisme du modernisme classique y côtoie des créations du quotidien en milieu rural et une vision engagée pour le bien commun, à la recherche d’une relation plus éthique à la nature. Une exposition organisée en collaboration avec le Domaine de Boisbuchet. [Plus d’informations sur l’exposition](https://www.frac-centre.fr/expositions/dans-les-murs/paysages-design-les-creatrices-c-du-domaine-boisbuchet/paysages-design-les-creatrices-c-du-domaine-boisbuchet-1428.html)

4 € par participant, réservation conseillée

Cette rencontre conviviale vous invite à poser un regard curieux sur les oeuvres, à vous poser des questions, à échanger, à partager vos expériences et vos émotions.

Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans Loiret



2022-02-05T15:30:00 2022-02-05T17:00:00