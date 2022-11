Visite commentée de l’exposition « Nos prisons » avec le réalisateur Maxence Rifflet Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche Visite commentée de l’exposition « Nos Prisons » avec le réalisateur Maxence Rifflet. L’exposition est issue du travail mené durant trois ans par Maxence Rifflet avec des détenus de sept prisons françaises. Au départ du projet, il y avait une question : comment photographier dans un espace de surveillance sans le redoubler, comment cadrer sans enfermer ? La première réponse a été de ne pas s’intéresser à l’enfermement en général, mais à des lieux particuliers : photographier des prisons, plutôt que la prison. Entrée libre.

