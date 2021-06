Vieux Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Calvados, Vieux Visite commentée de l’exposition « Miroir…mon beau miroir! » suivie d’un atelier de fabrication d’une fibule (bijou) Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Vieux Catégories d’évènement: Calvados

Une découverte de l’exposition temporaire avec un guide, suivie de la réalisation d’une fibule, bijou emblématique des Romains qui servait de broche pour tenir les drapés des vêtements. Chaque participant réalise sa fibule romaine, décorée d’une perle. **En pratique** Durée : 1h30 Tarif : 2€ en supplément de l’entrée du musée. À partir de 6 ans. Tous les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. **Réservation obligatoire :** [**[https://www.weezevent.com/visite-commentee-expo-miroir-mon-beau-miroir-et-fabrication-d-un-bijou](https://www.weezevent.com/visite-commentee-expo-miroir-mon-beau-miroir-et-fabrication-d-un-bijou)**](https://www.weezevent.com/visite-commentee-expo-miroir-mon-beau-miroir-et-fabrication-d-un-bijou)

Une découverte de l'exposition temporaire avec un guide, suivie de la réalisation d'une fibule, bijou emblématique des Romains qui servait de broche pour tenir les drapés des vêtements. Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles, Vieux 14930 Vieux Calvados

2021-08-17T10:00:00 2021-08-17T11:30:00;2021-08-17T14:00:00 2021-08-17T15:30:00;2021-08-17T16:00:00 2021-08-17T17:30:00

