Vieux Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Calvados, Vieux Visite commentée de l’exposition « Miroir…mon beau miroir ! L’élégance à la romaine » Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Vieux Catégories d’évènement: Calvados

Vieux

Visite commentée de l’exposition « Miroir…mon beau miroir ! L’élégance à la romaine » Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques, 28 août 2021-28 août 2021, Vieux. Visite commentée de l’exposition « Miroir…mon beau miroir ! L’élégance à la romaine »

le samedi 28 août à Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques

### Miroir… mon beau miroir ! ### L’élégance à la romaine Entrez dans l’armoire des Gallo-romains et ouvrez leur boite à bijoux… Déambulez au cœur de la foule romaine et rencontrez un haut dignitaire portant la toge, une mariée vêtue de son costume rituel, un voyageur ou encore une riche maîtresse de maison… Vêtements, bijoux, coiffures vous racontent tout le soin que l’on apportait à son apparence il y a 2000 ans. **Réservation obligatoire :** [[https://www.weezevent.com/visites-commentees-miroirmon-beau-miroir-l-elegance-a-la-romaine](https://www.weezevent.com/visites-commentees-miroirmon-beau-miroir-l-elegance-a-la-romaine)](https://www.weezevent.com/visites-commentees-miroirmon-beau-miroir-l-elegance-a-la-romaine)

2€ en supplément de l’entrée au musée, gratuit pour les moins de 15 ans.

Découvrez l’exposition « Miroir… mon beau miroir ! L’élégance à la romaine » avec un guide. Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles, Vieux 14930 Vieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-28T11:00:00 2021-08-28T12:00:00;2021-08-28T14:00:00 2021-08-28T15:00:00;2021-08-28T15:30:00 2021-08-28T16:30:00;2021-08-28T17:00:00 2021-08-28T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Vieux Autres Lieu Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Adresse Route de Feuguerolles, Vieux 14930 Ville Vieux lieuville Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Vieux