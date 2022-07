Visite commentée de l’exposition « Migrant Farmers » Dorothea Lange, 24 août 2022, .

Visite commentée de l’exposition « Migrant Farmers » Dorothea Lange



2022-08-24 – 2022-08-24

3 3 EUR L’exposition présente un documentaire photographique des vagues de migrations des travailleurs agricoles durant la Grande Dépression des années 1930-1940 aux États-Unis. Frappés par la crise économique, dévastés par la sécheresse mais aussi par la mécanisation de l’agriculture, 350 000 fermiers américains désertent leurs terres et prennent le chemin de la Californie à la recherche d’une vie nouvelle. De 1935 à 1939, Dorothea Lange, missionnée par le Ministère de l’Agriculture américain pour la réalisation d’un programme archivistique chargé de témoigner des conditions de vie et de travail de ces communautés agricoles. Les 51 clichés présentés interrogent le regard sur le monde rural et ses relations à la terre. Parmi eux, la célèbre « Migrant Mother » dont le destin a dépassé le sujet et son auteur. Visite commentée d’Adeline Mouly, commissaire de l’exposition.

