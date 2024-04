Visite commentée de l’exposition Marseille et le sport, corps et histoires en mouvement Musée d’Histoire de Marseille Marseille, samedi 18 mai 2024.

Visite commentée de l’exposition Marseille et le sport, corps et histoires en mouvement Comment mettre en mouvement les œuvres du musée ? En racontant le développement du sport à Marseille depuis la salle du jeu de paume rue Thubaneau au XVIIe siècle jusqu’à la fresque de Zidane sur la … Samedi 18 mai, 19h00, 20h00, 22h00 Musée d’Histoire de Marseille Réservations obligatoires : 04 91 55 36 00 / musee-histoire@marseille.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T22:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Comment mettre en mouvement les œuvres du musée ? En racontant le développement du sport à Marseille depuis la salle du jeu de paume rue Thubaneau au XVIIe siècle jusqu’à la fresque de Zidane sur la Corniche au XXe siècle, l’exposition vous invite à suivre l’implantation du sport dans la ville. Tout au long de sa course, nous observerons comment cette activité a accompagné les mouvements historiques, sociaux et artistiques.

Réservations obligatoires : 04 91 55 36 00 / musee-histoire@marseille.fr

Tarifs adultes : entrée gratuite + 3€ la visite commentée

Tarifs enfants : entrée gratuite + 1,50€ la visite commentée de 12 à 18 ans / gratuité pour les moins de 12 ans

Musée d’Histoire de Marseille 2 rue Henri-Barbusse, 13001 Marseille Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 55 36 00 http://www.musee-histoire-marseille-voie-historique.fr http://www.musee-histoire.marseille.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 91 55 36 00 »}, {« type »: « email », « value »: « musee-histoire@marseille.fr »}] [{« link »: « mailto:musee-histoire@marseille.fr »}, {« link »: « mailto:museehistoire@marseille.fr »}] Entièrement rénové, le musée d’Histoire de Marseille s’étend sur plus de 15 500 m2, ce qui en fait l’un des plus grands musées d’Histoire en France et en Europe. Le visiteur découvre l’histoire de la ville grâce à un fil d’Ariane maritime reliant 13 séquences chronologiques, des premières occupations préhistoriques aux développements urbains contemporains. Par la rue Henri-Barbusse ou par le Centre Bourse Métro: ligne1, station Vieux-Port ou Colbert/ligne 2 : Station Noailles Tramway: ligne 2, station Belsunce-Alcazar Voiture : parking Centre Bourse 7/7

© musée d’histoire de Marseille