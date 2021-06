Visite commentée de l’exposition « Lisières » Stimultania, 11 septembre 2021-11 septembre 2021, Strasbourg.

**Ouvertes à tous, les visites conçues par Stimultania s’adaptent au groupe pour approfondir l’exposition. Elles permettent une connaissance plus fine du contexte et de(s) auteur(s), notamment grâce au partage d’anecdotes transmises directement par le(s) auteur(s) lors du montage de l’exposition et lors de la rencontre publique qui suit le vernissage. L’objectif des visites commentées n’est pas de diriger la pensée ou le ressenti mais d’alimenter les connaissances et engager une réflexion construite.** Vincent Chevillon Initialement formé aux Sciences de la Terre, Vincent Chevillon a grandi en outremer (Martinique, île de la Réunion). Il complète sa formation par des études en Art, rejoint en 2010 le post-diplôme des Beaux-arts de Paris, puis le programme expérimental SPEAP (Art-Science et Société) de Bruno Latour à Science-Po Paris en 2017-2018. Depuis 2014, il enseigne l’Espace et le Volume à La Haute École des Arts du Rhin (HEAR) à Strasbourg. Exposition coproduite par Stimultania, le Collège des Bernardins, la Région et la DRAC Grand Est en collaboration avec Pétrole Éditions. GRATUIT ET OUVERT À TOUS Sous réserve de l’évolution des consignes sanitaires. Pour nous organiser au mieux, merci de nous signaler votre participation.

