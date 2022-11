Visite commentée de l’exposition L’île inventée Muséum d’Histoire Naturelle, 27 novembre 2022, Nantes.

2022-11-27

Horaire : 15:30 16:45

Gratuit : non Tarif plein > 8,00 €Tarif réduit pour les bénéficiaires d’un tarif réduit d’entrée* > 5,00 €* jeunes de moins de 26 ans, enseignants, titulaires de la Carte Cézam, de la carte Tourisme et Loisirs 44, titulaires de cartes CE et partenaires, titulaires d’une carte famille nombreuseTarif réduit pour les bénéficiaires d’une gratuité d’entrée** > 4,00 €** tous les bénéficiaires de la gratuité d’entrée sauf pour les personnes bénéficiant du tarif très réduitTarif très réduit > 2,50 €jeunes de 7 à 17 ans, détenteurs de la Carte Blanche, titulaires du Pass Nantes de l’Office de tourisme, titulaires d’un PASS 1 musée ou d’un PASS tous les musées. Tous les âges

Visite thématique autour de l’exposition L’île inventée, visible au Muséum et à la Médiathèque jusqu’au 20 mars 2023. Découverte réelle d’une île inventée le dimanche 27 novembre 2022 à 15h30. Suivez un guide fin connaisseur des sentiers escarpés dans une île où les découvertes seront à la fois scientifiques et imaginaires. Avec Maxime LABAT, co-commissaire de l’exposition. En savoir plus sur l’exposition : https://museum.nantesmetropole.fr/cms/render/live/fr/sites/museum/home/expositions/lileinventee.html À partir de 12 ans / Durée : 1h-1h15

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr