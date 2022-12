VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION « L’ÉTOFFE DES FLAMANDS » Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

VISITE COMMENTÉE DE L'EXPOSITION « L'ÉTOFFE DES FLAMANDS » 2 Avenue de Paderborn Musée de Tessé Le Mans Sarthe

2023-01-28 16:00:00 – 2023-01-28 17:30:00

2023-01-28 16:00:00 – 2023-01-28 17:30:00

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn

Le Mans

Sarthe EUR La visite de l’exposition du musée de Tessé abordera le thème du costume et de sa représentation par les écoles du Nord au 17e siècle : entre les portraits aristocratiques et les scènes de vie populaire, les tableaux dialogueront avec des éléments de vêtements pour appréhender les différentes textures représentées.

Sur inscription dans la limite des places disponibles
musees@lemans.fr +33 2 43 47 38 51

