Visite commentée de l’exposition Les Châteaux de l’Industrie

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la région stéphanoise est un des premiers territoires industriels de France. Grâce à son bassin houiller, l’essor des chemins de fer et les activités dans la métallurgie, l’armement et le textile ont permis la construction de nombreuses infrastructures, usines et immeubles qui témoignent de cet âge d’or. Des fortunes considérables sont accumulées par des rubaniers, armuriers, maîtres de forges… Le soin apporté à l’architecture des édifices privés témoigne du niveau de vie et de la volonté de paraître de leurs commanditaires. Ainsi plus de 200 « châteaux » sont construits par les industriels de la région entre 1850 et 1914. Cette dénomination populaire correspond à des constructions de grandes dimensions, avec souvent une architecture remarquable. Elle est souvent accompagnée de dépendances et d’un parc paysager.

Venez découvrir les résidences des industriels de la région stéphanoise de la fin du XIXe siècle. Rendez-vous dans un cadre exceptionnel : le Château (de l’Industrie) de Saint-Bonnet-les-Oules.

Château de Saint-Bonnet-les-Oules 42330 Saint Bonnet les Oules Saint-Bonnet-les-Oules Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:30:00