Une déambulation dans la salle d’exposition pour découvrir l’oeuvre de Florence le Maux mais aussi le monde fascinant des arbres, leur communication, leur fonctionnement avec d’autrsd organismes vivants … Découverte de l’exposition et du travail des ateliers “Empreintes de feuilles” Musée Chintreuil 66, rue maréchal de Lattre de Tassigny Pont-de-Vaux Pont-de-Vaux Ain

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

