Châtelaudren-Plouagat Côtes d’Armor Châtelaudren-Plouagat En lien avec Le ménage en beauté, nous vous proposons de découvrir l’exposition par une visite commentée de Daffy Pézeron. Ce collectionneur passionné des années 1950 vous dévoilera l’histoire de certains objets phares de cette période. Réservation indispensable, passe sanitaire requis. lpem@leffarmor.fr +33 2 96 79 26 40 http://www.petit-echo-mode.fr/ En lien avec Le ménage en beauté, nous vous proposons de découvrir l’exposition par une visite commentée de Daffy Pézeron. Ce collectionneur passionné des années 1950 vous dévoilera l’histoire de certains objets phares de cette période. Réservation indispensable, passe sanitaire requis. dernière mise à jour : 2021-09-13 par Office de tourisme Falaises d’Armor

Lieu Châtelaudren-Plouagat Adresse Le Petit Echo de la Mode 2 Place du Maillet Ville Châtelaudren-Plouagat