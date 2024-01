Visite commentée de l’exposition « Le Diwan du Démon » Tours, dimanche 18 février 2024.

Visite commentée de l’exposition « Le Diwan du Démon » Tours Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-02-18 16:30:00

fin : 2024-02-18 17:30:00

Ce trio d’artistes iraniens développe une œuvre fondée sur l’énergie collective.

Tous les week-ends, un médiateur passionné vous fait découvrir une de nos expositions du moment. Ce week-end, découvrez « Le Diwan du Démon », de Ramin Haerizadeh, Rokni Haerizadeh, Hesam Rahmanian.

Ce trio d’artistes iraniens développe une œuvre fondée sur l’énergie collective. Travaillant à trois, ils associent également d’autres personnes, amis, artistes ou artisans, à leur processus de création. Ainsi s’opère la pollinisation des idées qui nourrit une œuvre en constante transformation. Dans une grande hétérogénéité de pratiques, leur travail mêle l’intime et le politique, les images d’actualité et l’imaginaire, la culture iranienne et l’art occidental.

10.5 EUR.

Jardin François 1er

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



