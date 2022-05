Visite commentée de l’exposition Le désir de la ligne. Henri Matisse dans les collections Doucet

Visite commentée de l’exposition Le désir de la ligne. Henri Matisse dans les collections Doucet, 10 juin 2022, . Visite commentée de l’exposition Le désir de la ligne. Henri Matisse dans les collections Doucet

2022-06-10 – 2022-06-10 14:00:00 EUR 3 3 L’exposition rassemble une centaine d’oeuvres sur papier, dessins, estampes, livres d’artistes d’Henri Matisse ayant été acquis par le couturier-collectionneur Jacques Doucet : portraits et autoportraits, nus, odalisques, danseuses, gouaches découpées… dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville