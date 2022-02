Visite commentée de l’exposition La Fère, 12 mars 2022, La Fère.

Visite commentée de l’exposition La Fère

2022-03-12 – 2022-03-12

La Fère Aisne La Fère

Rendez-vous au Musée Jeanne d’Aboville à La Fère pour découvrir tous les secrets de la nouvelle exposition du moment de Gabriel Martinet en participant à l’une des visites commentées proposées.

Visites de l’exposition commentées par l’artiste les samedis 12 mars, 30 avril et 21 mai 2022 à 15h.

Réservation préalable conseillée.

Né en 1946, Gabriel Martinet est un artiste laonnois, il connait de longue date la collection laféroise qui est une source d’inspiration pour lui.

Après une carrière de céramiste d’art, Gabriel Martinet a investi le domaine du dessin et de la peinture. Sa technique est libre. Il peint à l’acrylique sur papier, rarement sur toile et dessine au crayon.

Cette exposition est l’occasion de confronter sa production aux œuvres de la Collection d’Héricourt, entre rupture et continuité avec l’art classique.

De la confrontation résulte des inspirations : thématiques communes, composition en miroir et exploration des symboliques.

Tarif : 4€

Informations et réservations au 03 23 56 71 91 ou au 06 24 39 64 40

Port du masque obligatoire

Pass vaccinal obligatoire

Rendez-vous au Musée Jeanne d’Aboville à La Fère pour découvrir tous les secrets de la nouvelle exposition du moment de Gabriel Martinet en participant à l’une des visites commentées proposées.

Visites de l’exposition commentées par l’artiste les samedis 12 mars, 30 avril et 21 mai 2022 à 15h.

Réservation préalable conseillée.

Né en 1946, Gabriel Martinet est un artiste laonnois, il connait de longue date la collection laféroise qui est une source d’inspiration pour lui.

Après une carrière de céramiste d’art, Gabriel Martinet a investi le domaine du dessin et de la peinture. Sa technique est libre. Il peint à l’acrylique sur papier, rarement sur toile et dessine au crayon.

Cette exposition est l’occasion de confronter sa production aux œuvres de la Collection d’Héricourt, entre rupture et continuité avec l’art classique.

De la confrontation résulte des inspirations : thématiques communes, composition en miroir et exploration des symboliques.

Tarif : 4€

Informations et réservations au 03 23 56 71 91 ou au 06 24 39 64 40

Port du masque obligatoire

Pass vaccinal obligatoire

Rendez-vous au Musée Jeanne d’Aboville à La Fère pour découvrir tous les secrets de la nouvelle exposition du moment de Gabriel Martinet en participant à l’une des visites commentées proposées.

Visites de l’exposition commentées par l’artiste les samedis 12 mars, 30 avril et 21 mai 2022 à 15h.

Réservation préalable conseillée.

Né en 1946, Gabriel Martinet est un artiste laonnois, il connait de longue date la collection laféroise qui est une source d’inspiration pour lui.

Après une carrière de céramiste d’art, Gabriel Martinet a investi le domaine du dessin et de la peinture. Sa technique est libre. Il peint à l’acrylique sur papier, rarement sur toile et dessine au crayon.

Cette exposition est l’occasion de confronter sa production aux œuvres de la Collection d’Héricourt, entre rupture et continuité avec l’art classique.

De la confrontation résulte des inspirations : thématiques communes, composition en miroir et exploration des symboliques.

Tarif : 4€

Informations et réservations au 03 23 56 71 91 ou au 06 24 39 64 40

Port du masque obligatoire

Pass vaccinal obligatoire

Musée Jeanne d’Aboville

La Fère

dernière mise à jour : 2022-01-26 par