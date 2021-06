Saint-Cybard musée de la cité internationale de la bande dessinée et de l'image Charente, Saint-Cybard Visite commentée de l’exposition « Kubuni, les bandes dessinées d’Afrique.s » musée de la cité internationale de la bande dessinée et de l’image Saint-Cybard Catégories d’évènement: Charente

Visite commentée de l'exposition « Kubuni, les bandes dessinées d'Afrique.s » musée de la cité internationale de la bande dessinée et de l'image, 3 juillet 2021

le samedi 3 juillet à musée de la cité internationale de la bande dessinée et de l’image

Cette exposition est une road map qui se déploie autour de trois grands axes à la découverte des bandes dessinées de l'AfriqueSubsaharienne d'Hier d'Aujourd'hui et de Demain. Face à la diversité des réalisations et des traditions en bande dessinée, reflet au fond des différents visages de l'Afrique, l'exposition propose une vision plurielle du Continent, dont témoigne le « s » apposé à « Afrique.s ». Cette exposition parle donc des bandes dessinées des « Afriques » évoquées à travers les œuvres de plus de cinquante autrices et auteurs issues des 48 pays d'Afrique Subsaharienne, des résidents ou de la diaspora.

2021-07-03T19:30:00 2021-07-03T20:15:00;2021-07-03T21:00:00 2021-07-03T21:45:00

