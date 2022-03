Visite commentée de l’exposition itinérante Jardins du musée international de la parfumerie Mouans-Sartoux Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Jardins du musée international de la parfumerie, le dimanche 5 juin à 10:30

Découvrez l’exposition itinérante “Bigaradier un agrume au parfum d’histoire” gràce à une visite commentéé par Renée Pugi (présidente Nérolium) et Jean-Noël Falcou (agrumiculteur et chef de projet Filières agricoles groupe MUL) Rencontres et échanges passionnants au rendez-vous

Entré libre dans la limite des places disponibles sur place

Bigaradier un agrume au parfum d’histoire Jardins du musée international de la parfumerie 979, chemin des Gourettes 06370 Mouans-Sartoux Mouans-Sartoux Alpes-Maritimes

2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T11:30:00

