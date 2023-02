VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION – IRRESISTIBLES CROQUIS : OEUVRES CHOISIES DE JEAN MOULIN Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

Hérault

VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION – IRRESISTIBLES CROQUIS : OEUVRES CHOISIES DE JEAN MOULIN, 15 avril 2023, Béziers . VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION – IRRESISTIBLES CROQUIS : OEUVRES CHOISIES DE JEAN MOULIN Rue du Capus Béziers Herault

2023-04-15 15:00:00 – 2023-04-15 Béziers

Herault Mylène Fritchi-Roux vous propose une visite guidée pour découvrir l’exposition temporaire du Musée Fayet consacrée aux croquis du biterrois Jean Moulin. Pour la première fois depuis plus de dix ans, le Musée Fayet expose une partie du fonds Jean Moulin de Béziers.

Taquins et espiègles, les dessins réalisés par le résistant biterrois le sont sans aucun doute! Fin observateur de son temps, il a scruté les défilés incessants des soldats sur la place du Champ de Mars à Béziers, les processions des bigoudènes dans la Bretagne des années 1930, sans oublier les joueurs du casino d’Aix-les-Bains. L’artiste dépeint ses contemporains avec mordant, nous donnant une collection prolifique de croquis d’une sensibilité incroyable et drôles que l’on aura plaisir à (re)découvrir. Inscription obligatoire par téléphone. Visite commentée de l’exposition temporaire consacrée aux croquis de Jean Moulin. Fin observateur de son temps, l’artiste dépeint ses contemporains avec mordant, nous donnant une collection prolifique de croquis d’une sensibilité incroyable et drôles que l’on aura plaisir à (re)découvrir. Inscription obligatoire par téléphone. Musées de Béziers

Béziers

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Rue du Capus Béziers Herault Ville Béziers lieuville Béziers Departement Herault

Béziers Béziers Herault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers /

VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION – IRRESISTIBLES CROQUIS : OEUVRES CHOISIES DE JEAN MOULIN 2023-04-15 was last modified: by VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION – IRRESISTIBLES CROQUIS : OEUVRES CHOISIES DE JEAN MOULIN Béziers 15 avril 2023 Béziers Hérault Rue du Capus Béziers Hérault

Béziers Herault