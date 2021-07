Irissarry Irissarry Irissarry, Pyrénées-Atlantiques Visite commentée de l’exposition “Heritage”, Street-art & Patrimoine Irissarry Irissarry Catégories d’évènement: Irissarry

Irissarry Pyrénées-Atlantiques Irissarry 0 0 EUR Le Centre Départemental d’Éducation au Patrimoine Ospitalea vous propose une découverte pas à pas de l’exposition temporaire Héritage, Street-art & Patrimoine grâce aux explications de ses médiateurs du patrimoine.

+33 5 59 37 97 20

Office de Tourisme Pays Basque

Lieu Irissarry