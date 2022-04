Visite commentée de l’exposition Guy Rottier, l’architecture libre Frac Centre – Les Turbulences, 21 mai 2022, Orléans.

Visite commentée de l’exposition Guy Rottier, l’architecture libre

Frac Centre – Les Turbulences, le samedi 21 mai à 15:30

### Guy Rottier, l’architecture libre Le Frac Centre-Val de Loire dédie son exposition au fantasque architecte Guy Rottier. Défenseur d’une architecture libre et joyeuse, ses réalisations s’affranchissent de toutes les lois pour mieux questionner le rapport entre urbanisme et écologie. Cette exposition est l’une des plus importantes dédiées à l’architecte et réunit plus de 150 dessins, photographies et maquettes conservés au Frac Centre-Val de Loire. [Plus d’informations sur l’exposition](https://www.frac-centre.fr/expositions/dans-les-murs/guy-rottier-architecture-libre/guy-rottier-1402.html)

4 € par participant, réservation conseillée

Cette rencontre conviviale vous invite à poser un regard curieux sur les oeuvres, à vous poser des questions, à échanger, à partager vos expériences et vos émotions.

Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T15:30:00 2022-05-21T17:00:00