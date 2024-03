Visite commentée de l’exposition George Sand, féministe? La Châtre, dimanche 21 avril 2024.

L’exposition questionne l’idée-reçue selon laquelle George Sand est considérée comme une grande figure du féminisme. Femme indépendante, par son travail et par ses mœurs, elle brave les interdits dans un siècle bourgeois et misogyne, en portant le pantalon malgré l’interdiction ou en vivant séparée de son mari. L’exposition explore son engagement pour améliorer sa propre condition, celle de ses congénères, son rôle dans le débat sur le droit de vote des femmes et la confronte avec d’autres personnalités féminines de son époque, aux idées parfois plus progressistes. La question est posée George Sand est-elle une féministe comme nous l’entendons aujourd’hui ? Peut-on la qualifier d’icône féministe ? 3.53.5 3.5 EUR.

Début : 2024-04-21 16:00:00

fin : 2024-04-21

Avenue George Sand

La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire musee@mairie-lachatre.fr

