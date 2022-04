Visite commentée de l’exposition Geo-Fourrier suivie d’un atelier linogravure Bibliothèque Colette Vivier Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Visite commentée de l’exposition Geo-Fourrier suivie d’un atelier linogravure Bibliothèque Colette Vivier, 17 mai 2022, Paris. Le samedi 21 mai 2022

de 14h00 à 17h00

Le samedi 21 mai 2022

de 10h00 à 11h30

Le mardi 17 mai 2022

de 14h00 à 17h00

Le mardi 17 mai 2022

de 10h00 à 11h30

. gratuit

Les bibliothèques Forney et Colette Vivier s’associent pour vous faire découvrir l’œuvre de Geo-Fourrier et vous initier à la gravure. sur inscription au 01 42 28 69 94 Nous vous proposons une visite commentée de l’exposition Geo-Fourrier axée sur l’œuvre gravée de l’artiste, dont nous nous inspirerons ensuite lors de l’atelier linogravure organisée à la bibliothèque Colette Vivier l’après-midi du même jour. Deux dates au choix : mardi 17 mai ou samedi 21 mai. 10h – 11h30 : Visite de l’exposition à la bibliothèque Forney 14h – 17h : atelier gravure à la bibliothèque Colette Vivier pour adultes et enfants à partir de 7 ans La réservation comprend la visite à la bibliothèque Forney et l’atelier gravure à la bibliothèque Colette Vivier. Pour s’inscrire, c’est uniquement à la bibliothèque Colette Vivier en nous appelant au 01 42 28 69 94. Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris

13 : Brochant (Paris) (157m) : Marché des Batignolles (Paris) (42m)

Contact : 01 42 28 69 94 https://www.facebook.com/BibliothequeColetteVivier/ https://www.facebook.com/BibliothequeColetteVivier/ https://www.paris.fr/evenements/geo-fourrier-voyageur-et-maitre-des-arts-decoratifs-exposition-16336

bibliothèque Forney

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Colette Vivier Adresse 6 rue Fourneyron Ville Paris lieuville Bibliothèque Colette Vivier Paris Departement Paris

Bibliothèque Colette Vivier Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Visite commentée de l’exposition Geo-Fourrier suivie d’un atelier linogravure Bibliothèque Colette Vivier 2022-05-17 was last modified: by Visite commentée de l’exposition Geo-Fourrier suivie d’un atelier linogravure Bibliothèque Colette Vivier Bibliothèque Colette Vivier 17 mai 2022 Bibliothèque Colette Vivier Paris Paris

Paris Paris