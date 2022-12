VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION « GÉANTS, AU TEMPS DES DINOSAURES » Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe L’exposition du musée Vert présente chronologiquement les « dinosaures » de l’ère mésozoïque (entre 252 et 66 millions d’années) dans la région comme dans le monde entier. Les fossiles retrouvés localement lorsque la région du Mans était recouverte par la mer, dont les grands reptiles marins du Jurassique et du Crétacé, sont exposés.

Le positionnement des continents, le niveau marin et les évolutions de climat sont abordés avant une fin d’exposition consacrée à la thématique de la 5ème extinction et à ses survivants : les oiseaux et les mammifères.

Sur inscription dans la limite des places disponibles

