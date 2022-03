Visite commentée de l’exposition “Écarts et correspondances, le musée Barbier-Mueller et Jacques Kaufmann, artiste céramiste” Musée Barbier-Mueller Genève Catégorie d’évènement: Genève

L’exposition met en lien des œuvres d’origines, de temporalités et de matérialités diverses, issues des collections Barbier-Mueller ou façonnées par Jacques Kaufmann. Au fil de leur déambulation et des explications de la guide, les visiteurs recréeront pour eux-mêmes leurs propres correspondances, enrichissant les résonances proposées.

CHF 12.- (normal), CHF 8.- (réduit)

Une visite commentée de l’exposition temporaire pour cerner les points de rencontre et les écarts entre les oeuvres de Jacques Kaufmann et les pièces du musée Barbier-Mueller présentées. Musée Barbier-Mueller Rue Jean-CALVIN 10, 1204 Genève Genève

