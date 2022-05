Visite commentée de l’exposition “Dole au XIXème, théâtre de progrès”

Visite commentée de l’exposition “Dole au XIXème, théâtre de progrès”, 13 juillet 2022, . Visite commentée de l’exposition “Dole au XIXème, théâtre de progrès”

2022-07-13 – 2022-07-13 Venez découvrir Dole au XIXème lors d’une visite commentée de l’exposition estivale “Dole au XIXème, théâtre de progrès”. Laissez-vous conter l’arrivée du chemin de fer, la vie industrielle, les loisirs de l’époque et faites la rencontre de ses personnages emblématiques. Venez découvrir Dole au XIXème lors d’une visite commentée de l’exposition estivale “Dole au XIXème, théâtre de progrès”. Laissez-vous conter l’arrivée du chemin de fer, la vie industrielle, les loisirs de l’époque et faites la rencontre de ses personnages emblématiques. dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville