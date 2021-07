Visite commentée de l’exposition « Dior en roses » Granville, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Granville.

Visite commentée de l’exposition « Dior en roses » 2021-07-08 18:45:00 18:45:00 – 2021-07-08 19:45:00 19:45:00

Granville Manche

A l’heure où les derniers rayons du soleil viennent au crépuscule caresser les roses de son jardin, le musée Christian Dior ouvre ses portes aux visiteurs pour une visite de l’exposition Dior en roses.

Une heure durant, accompagnés d’un guide, ils découvriront l’exposition consacrée à la plus prestigieuse des fleurs, qui fût l’une des favorites de Christian Dior. Si la rose inspira la silhouette de femme-fleur, d’abord rêvée dans le jardin de Granville avant d’éclore en 1947 lors du premier défilé de la maison qui porte son nom, elle entre aussi dans la composition des nombreux parfums inventés dès 1947, dont le premier d’entre eux, Miss Dior.

Cette visite commentée a lieu les jeudis à 18h45 après la fermeture du musée, par petit groupe (15 personnes). Le moyen de plus sûr de se sentir plus que jamais accueillis chez les Dior au sein de la maison qui a vu grandir le jeune Christian.

A l’heure où les derniers rayons du soleil viennent au crépuscule caresser les roses de son jardin, le musée Christian Dior ouvre ses portes aux visiteurs pour une visite de l’exposition Dior en roses.

Une heure durant, accompagnés d’un guide,…

musee@museechristiandior.fr +33 2 33 61 48 21 http://musee-dior-granville.com/

A l’heure où les derniers rayons du soleil viennent au crépuscule caresser les roses de son jardin, le musée Christian Dior ouvre ses portes aux visiteurs pour une visite de l’exposition Dior en roses.

Une heure durant, accompagnés d’un guide, ils découvriront l’exposition consacrée à la plus prestigieuse des fleurs, qui fût l’une des favorites de Christian Dior. Si la rose inspira la silhouette de femme-fleur, d’abord rêvée dans le jardin de Granville avant d’éclore en 1947 lors du premier défilé de la maison qui porte son nom, elle entre aussi dans la composition des nombreux parfums inventés dès 1947, dont le premier d’entre eux, Miss Dior.

Cette visite commentée a lieu les jeudis à 18h45 après la fermeture du musée, par petit groupe (15 personnes). Le moyen de plus sûr de se sentir plus que jamais accueillis chez les Dior au sein de la maison qui a vu grandir le jeune Christian.

dernière mise à jour : 2021-06-23 par