Visite commentée de l’exposition des Albums des jeunes architectes et paysagistes (AJAP) 2020 Caen, 5 mars 2022, Caen.

Visite commentée de l’exposition des Albums des jeunes architectes et paysagistes (AJAP) 2020 Le Pavillon 10 quai François Mitterrand Caen

2022-03-05 15:00:00 – 2022-03-05 16:00:00 Le Pavillon 10 quai François Mitterrand

Caen Calvados

Découvrez l’exposition des lauréats 2020 des Albums des jeunes architectes et paysagistes (Ajap) et rencontrez un des collectifs primés pour une initiation aux pratiques émergentes de la jeune génération d’architectes.

Présentée au Pavillon, cette exposition de la Cité de l’architecture & du patrimoine présente les lauréats du concours des Albums des jeunes architectes et paysagistes (AJAP) 2020. L’exposition dévoile les projets de 15 équipes d’architectes et de 4 équipes de paysagistes, distinguées pour leurs capacités de conception et d’innovation, pour le soin apporté à la réalisation de leurs projets et pour leur engagement au regard des enjeux sociétaux.

Cette visite sera l’occasion de rencontrer les architectes du collectif Moonwalklocal, lauréat de cette session des AJAP. Moonwalklocal est un collectif de cinq architectes diplômés de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux, réunis depuis 2011 par l’envie d’explorer des champs singuliers de l’architecture. Le collectif se compose d’Axel Adam, Camille Ricard, Etienne Henry, Lucas Geoffriau et Lix Xuo.

Une exposition conçue et réalisée par la Cité de l’architecture & du patrimoine.

Présentée au Pavillon dans le cadre de Chantiers Communs

Informations pratiques Sur réservation (nombre de places limité). Ouvert à tous, entrée libre du mercredi au dimanche, 13h-19h. Masque obligatoire.Conditions d’accès et mesures adaptées selon les règles sanitaires en vigueur.

Photographie d’un aménagement extérieur et création de mobilier dans un patio d’immeuble de bureaux à partir du réemploi, Bordeaux (33), 2020 (livraison) par MoonwalkLocal.

Crédit photo Agnès Clotis

contact@lepavillon-caen.com +33 2 31 83 79 29 http://www.lepavillon-caen.com/

Le Pavillon 10 quai François Mitterrand Caen

