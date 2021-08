Strasbourg Aubette 1928 Bas-Rhin, Strasbourg Visite commentée de l’exposition de Michel Aubry « Der Grosse Spieler : ein Bild der Zeit » Aubette 1928 Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Aubette 1928

Visite commentée de l’exposition de Michel Aubry « Der Grosse Spieler : ein Bild der Zeit » À travers les sculptures musicales, des tables de jeux et des films décalés, l’univers de Michel Aubry dialogue avec les principes modernistes de l’Aubette 1928.

Gratuit. Entrée libre.

Aubette 1928 Place Kléber, 67000 Strasbourg

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00

