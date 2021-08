Chamarandes-Choignes Archives départementales de la Haute-Marne Chamarandes-Choignes, Haute-Marne Visite commentée de l’exposition « De Gaulle et la Haute-Marne » Archives départementales de la Haute-Marne Chamarandes-Choignes Catégories d’évènement: Chamarandes-Choignes

### L’exposition « De Gaulle et la Haute-Marne » explore le lien intime entre le Général et ce territoire, depuis l’acquisition de la Boisserie jusqu’à ses funérailles à Colombey. Les visites commentées, par groupe de 10 personnes maximum, proposent de découvrir en compagnie de la commissaire de l’exposition les différentes thématiques abordées : acquisition et travaux de la Boisserie, lien avec les habitants de Colombey, ancrage politique, funérailles, lieux de mémoire gaullienne… Possibilité de prolonger la découverte de l’exposition en visite libre.

Gratuit. Réservation obligatoire par mail ou téléphone (indiquer nom, nombre de personnes, jour et horaire souhaité). 10 personnes maximum par visite. Durée de la visite commentée : 30 à 45 minutes.

L'exposition « De Gaulle et la Haute-Marne » explore le lien intime entre le Général et ce territoire, depuis l'acquisition de la Boisserie jusqu'à ses funérailles à Colombey. Archives départementales de la Haute-Marne Rue du Lycée agricole, 52000 Chamarandes-Choignes Chamarandes-Choignes Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:15:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:15:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:15:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:15:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:15:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:15:00

