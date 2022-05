Visite commentée de l’exposition : “Couleur bleue”

2022-06-29 – 2022-06-29 Le musée de Parthenay voit la vie en bleu. Le bleu, couleur de notre territoire, présent sur les armoiries dès le Moyen Âge, décorant nos faïences, est le fil conducteur de cette nouvelle exposition à voir jusqu'au 8 novembre 2022. Participez aux animations, visites ou ateliers ! Visite commentée de l'exposition temporaire : "Couleur bleue" Entrée libre et gratuite

