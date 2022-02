Visite commentée de l’exposition Clic’Arts Istres, 15 janvier 2022, Istres.

2022-01-15 14:30:00 – 2022-01-15 Chemin De Tivoli Chapelle Saint-Sulpice

Istres Bouches-du-Rhône

Le 15 janvier à 14h30 avec Stéphane Jacquemin et Sylvie Muller

Le 29 janvier à 14h30 avec Stéphane Jacquemin et Marc Venet

Le 12 février à 14h30 avec Stéphane Jacquemin, Marc Venet, et Christian Agnel

Visites commentées en présence des artistes

