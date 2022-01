VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION CLAIR COMME DU CRISTAL Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Le Mans Sarthe EUR 6 6 L’exposition du musée Vert présente les minéraux d’exception du Massif armoricain, notamment des Pays de la Loire, de Bretagne et de Normandie. Les résultats de quatre siècles de prospection sont ainsi présentés. Cette présentation a reçu le label d’intérêt national de la part du ministère de la Culture.

Sur inscription dans la limite des places disponibles

L'exposition du musée Vert présente les minéraux d'exception du Massif armoricain, notamment des Pays de la Loire, de Bretagne et de Normandie. Les résultats de quatre siècles de prospection sont ainsi présentés. Cette présentation a reçu le label d'intérêt national de la part du ministère de la Culture.

Sur inscription dans la limite des places disponibles

Plein tarif : 6€ Gratuit : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi

Visite commentée de l'exposition Clair comme du cristal
Musée Vert, 204 Avenue Jean Jaurès, Le Mans
9 mars 2022

musees@lemans.fr +33 2 43 47 39 94 http://www.lemans.fr/musees

Plein tarif : 6€ Gratuit : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi Musée Vert 204 Avenue Jean Jaurès Le Mans

