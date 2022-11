Visite commentée de l’exposition Chemin Faisant Saverne Saverne Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Saverne

Visite commentée de l’exposition Chemin Faisant Saverne, 16 novembre 2022, Saverne. Visite commentée de l’exposition Chemin Faisant

Musée du Château des Rohan Saverne Bas-Rhin

2022-11-16 – 2022-11-16 Saverne

Bas-Rhin Le musée vous propose une visite commentée autour de l’histoire et la culture de la randonnée. Saverne est aujourd’hui un point de départ balisé et familier de nombreux marcheurs d’Alsace et d’ailleurs. L’exposition rassemble quelques 250 œuvres – lithographies, peintures, cartes, photographies – et objets emblématiques de la marche qui ne manqueront pas de vous donner envie d’enfiler vos chaussures pour redécouvrir la montagne et le patrimoine environnants. Saverne

dernière mise à jour : 2022-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Saverne Autres Lieu Saverne Adresse Musée du Château des Rohan Saverne Bas-Rhin Ville Saverne lieuville Saverne Departement Bas-Rhin

Saverne Saverne Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saverne/

Visite commentée de l’exposition Chemin Faisant Saverne 2022-11-16 was last modified: by Visite commentée de l’exposition Chemin Faisant Saverne Saverne 16 novembre 2022 Bas-Rhin Musée du Château des Rohan Saverne Bas-Rhin saverne

Saverne Bas-Rhin