Visite commentée de l’exposition Carnavals (exposition reconnue d’intérêt national) Granville, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Granville. Visite commentée de l’exposition Carnavals (exposition reconnue d’intérêt national) 2021-07-09 10:30:00 – 2021-07-09 11:30:00 Place de l’Isthme La Haute-Ville

Fête de l'excès, événement ritualisé, espace de liberté, le carnaval est fait aussi de bruit, de musique, de danse qui se donnent à voir et à entendre dans le parcours. L'exposition Carnavals inscrit l'identité particulière du Carnaval de Granville dans le contexte plus global des carnavals à travers le monde. Les symboliques, les rites, les costumes, les témoins des carnavals vous intriguent ? Plongez dans cet univers à travers une présentation commentée de l'exposition.

musee.anacreon@ville-granville.fr +33 2 33 51 02 94 https://www.ville-granville.fr/a-voir-a-faire-a-granville/vie-culturelle-et-artistique/musee-dart-moderne-richard-anacreon/

Lieu Granville Adresse Place de l'Isthme La Haute-Ville