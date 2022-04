Visite commentée de l’exposition Bien vieillir ensemble, 27 avril 2022, .

Visite commentée de l’exposition Bien vieillir ensemble

2022-04-27 – 2022-04-27

Quelle architecture pour nos ainés ?

On vous accompagne dans l’exposition “Bien vieillir ensemble” réalisée par la Cité de l’architecture & du patrimoine.

Un focus sur 16 projets inclusifs et intergénérationnels, comme alternatives aux maisons de retraite.

Informations pratiquesInscription sur Hello Asso.Renseignements : inscription@lepavillon-caen.com ou 02.31.83.79.29

