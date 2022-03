Visite commentée de l’exposition ” Bande dessinée, les origines. De Töpffer aux années folles” Centre Charles Péguy Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Visites commentées de l’exposition Samedi 9 avril, 14 mai, 18 juin à 14h ————————————————————————– La bande dessinée a pris une place considérable dans l’univers du divertissement depuis la seconde moitié du 20e siècle, au point d’être désormais considérée comme un art à part entière. Le genre s’est imposé dans tous les foyers de la planète : en France plus de la moitié des enfants ou des adultes ont lu une BD dans l’année. Pourtant, ses origines nous sont souvent peu connues. « Comment est née la bande dessinée ? A quelle époque ? Sous quelle forme ? » font partie des nombreuses questions auxquelles cette exposition tente de répondre.

Gratuit sur réservation

Une exposition conçue par Guillaume Doizy Centre Charles Péguy 11, rue du Tabour 45000 Orléans Orléans Loiret

