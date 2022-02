Visite commentée de l’exposition avec l’artiste Centre Charles Péguy Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Visite commentée de l'exposition avec l'artiste

Centre Charles Péguy, le samedi 19 mars à 14:00

Centre Charles Péguy, le samedi 19 mars à 14:00

Exposition des créations de Stanislas Gros : dessins préparatoires, croquis à l’encre et aquarelles, planches de bande dessinées ainsi que les huit planches originales « Charles Péguy dans la cité harmonieuse » crées à l’occasion de la Résidence d’Artiste au Centre Charles Péguy. Sur inscription au **02 38 53 20 23** ou [ici](https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/le-musee-charles-peguy). En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/exposition-illustres-illustrateurs/expostion-stanislas-gros).

Centre Charles Péguy
11, rue du Tabour 45000 Orléans

2022-03-19T14:00:00 2022-03-19T15:00:00

