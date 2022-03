Visite commentée de l’exposition “Autour de la collection, le portrait” Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Visite commentée de l’exposition “Autour de la collection, le portrait” Tarbes, 19 mars 2022, Tarbes. Visite commentée de l’exposition “Autour de la collection, le portrait” TARBES 14 rue Théophile Gautier Tarbes

2022-03-19 – 2022-03-19 TARBES 14 rue Théophile Gautier

Tarbes Hautes-Pyrénées Venez découvrir cette exposition surprenante… publics.musees@mairie-tarbes.fr +33 5 62 44 36 96 http://musee-massey.com/ TARBES 14 rue Théophile Gautier Tarbes

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu Tarbes Adresse TARBES 14 rue Théophile Gautier Ville Tarbes lieuville TARBES 14 rue Théophile Gautier Tarbes Departement Hautes-Pyrénées

Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarbes/

Visite commentée de l’exposition “Autour de la collection, le portrait” Tarbes 2022-03-19 was last modified: by Visite commentée de l’exposition “Autour de la collection, le portrait” Tarbes Tarbes 19 mars 2022 Hautes-Pyrénées Tarbes

Tarbes Hautes-Pyrénées