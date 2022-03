Visite commentée de l’exposition “Autour de la collection, le portrait” Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Visite commentée de l’exposition “Autour de la collection, le portrait” Tarbes, 5 mars 2022, Tarbes. Visite commentée de l’exposition “Autour de la collection, le portrait” TARBES 14 rue Théophile Gautier Tarbes

2022-03-05 – 2022-03-05 TARBES 14 rue Théophile Gautier

Tarbes Hautes-Pyrénées Venez découvrir cette exposition surprenante… publics.musees@mairie-tarbes.fr +33 5 62 44 36 96 http://musee-massey.com/ TARBES 14 rue Théophile Gautier Tarbes

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu Tarbes Adresse TARBES 14 rue Théophile Gautier Ville Tarbes lieuville TARBES 14 rue Théophile Gautier Tarbes Departement Hautes-Pyrénées

Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarbes/

Visite commentée de l’exposition “Autour de la collection, le portrait” Tarbes 2022-03-05 was last modified: by Visite commentée de l’exposition “Autour de la collection, le portrait” Tarbes Tarbes 5 mars 2022 Hautes-Pyrénées Tarbes

Tarbes Hautes-Pyrénées