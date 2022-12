VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION « AU PIED DU MUR » Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION « AU PIED DU MUR » Le Mans, 4 février 2023, Le Mans . VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION « AU PIED DU MUR » 2 Rue Claude Blondeau Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt Le Mans Sarthe Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau

2023-02-04 14:30:00 – 2023-02-04

Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau

Le Mans

Sarthe 6 6 EUR Monument unique en Europe, l’enceinte romaine du Mans fait l’objet depuis 2017 d’une étude approfondie menée par des archéologues et historiens. Divisée en cinq chapitres, cette exposition est la restitution de leurs travaux. Le musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt propose un parcours de visite permettant d’aborder les raisons de sa construction, sa datation, l’organisation du chantier, mais aussi de mieux appréhender les modes de vie aux IVe et Ve siècles au Mans.

Sur inscription dans la limite des places disponibles.

Gratuit : demandeurs d’emploi. carre.plantagenet@lemans.fr +33 2 43 47 46 45 http://www.lemans.fr/musees Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans

dernière mise à jour : 2022-12-23 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Le Mans Sarthe Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Ville Le Mans lieuville Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION « AU PIED DU MUR » Le Mans 2023-02-04 was last modified: by VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION « AU PIED DU MUR » Le Mans Le Mans 4 février 2023 2 Rue Claude Blondeau Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt Le Mans Sarthe le mans sarthe

Le Mans Sarthe