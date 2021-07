Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION AU COEUR DES ABSTRACTIONS Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION AU COEUR DES ABSTRACTIONS Le Mans, 31 juillet 2021, Le Mans. VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION AU COEUR DES ABSTRACTIONS 2021-07-31 – 2021-07-31 Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn

Le Mans Sarthe EUR 6 Le musée de Tessé propose une visite guidée de l’exposition pour présenter l’une des artistes phares de l’abstraction, Marie Raymond, la mère d’Yves Klein, et découvrir un panorama des artistes abstraits de l’après-guerre : Soulages, Hartung, Poliakoff…

Sur inscription dans la limite des places disponibles.

Au coeur des abstractions, Marie Raymond et ses amis

+33 2 43 47 38 51
http://www.lemans.fr/musees

