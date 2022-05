Visite commentée de l’exposition “Athlètes d’Olympie, athlètes d’aujourd’hui” suivie d’un atelier Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Vieux Catégories d’évènement: Calvados

Vieux

Visite commentée de l’exposition “Athlètes d’Olympie, athlètes d’aujourd’hui” suivie d’un atelier Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques, 30 août 2022, Vieux. Visite commentée de l’exposition “Athlètes d’Olympie, athlètes d’aujourd’hui” suivie d’un atelier

le mardi 30 août à Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques

Au cœur de l’exposition, une médiatrice livre aux visiteurs tous les secrets des jeux antiques. En clin d’œil aux courses de chars, épreuve reine des Jeux romains, les participants pourront ensuite réaliser un cheval en argile. Enfin, les plus téméraires s’essaieront à deux épreuves sportives antiques : la course en armes et le saut en longueur ! Durée : 1h30 ; à partir de 6 ans, adulte accompagnateur obligatoire ; 2€ en supplément de l’entrée du musée ; réservation obligatoire.

Réservation obligatoire, 2€ en supplément de l’entrée du musée

Une visite suivie d’un atelier pour découvrir l’univers des athlètes de l’Antiquité. Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles, Vieux 14930 Vieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-30T14:00:00 2022-08-30T15:30:00;2022-08-30T16:00:00 2022-08-30T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Vieux Autres Lieu Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Adresse Route de Feuguerolles, Vieux 14930 Ville Vieux lieuville Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Vieux Departement Calvados

Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Vieux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vieux/

Visite commentée de l’exposition “Athlètes d’Olympie, athlètes d’aujourd’hui” suivie d’un atelier Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques 2022-08-30 was last modified: by Visite commentée de l’exposition “Athlètes d’Olympie, athlètes d’aujourd’hui” suivie d’un atelier Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques 30 août 2022 musée et sites archéologiques Vieux vieux Vieux-la-Romaine

Vieux Calvados