Visite commentée de l’exposition « Arts de l’Islam » en LSF Musée Paul-Dupuy Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Visite commentée de l’exposition « Arts de l’Islam » en LSF Musée Paul-Dupuy, 19 février 2022, Toulouse. Visite commentée de l’exposition « Arts de l’Islam » en LSF

Musée Paul-Dupuy, le samedi 19 février à 15:00

Visite en LSF de l’exposition Arts de l’Islam réalisée par une guide conférencière du musée et une interprète en langue des signes française de la société coopérative d’interprètes Interprétis [https://www.interpretis.fr/](https://www.interpretis.fr/) ■ Entrée et visite gratuite. Max 10 personnes ■ Réservation obligatoire par mail : [reservation.pauldupuy@culture.toulouse.fr](mailto:reservation.pauldupuy@culture.toulouse.fr)

Tarif gratuit ; Visite réservée au public adulte en situation de handicap auditif

Visite commentée de l’exposition « Arts de l’Islam » en LSF avec Interprétis Musée Paul-Dupuy rue de la pleau, toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T15:00:00 2022-02-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Musée Paul-Dupuy Adresse rue de la pleau, toulouse Ville Toulouse lieuville Musée Paul-Dupuy Toulouse Departement Haute-Garonne

Musée Paul-Dupuy Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Visite commentée de l’exposition « Arts de l’Islam » en LSF Musée Paul-Dupuy 2022-02-19 was last modified: by Visite commentée de l’exposition « Arts de l’Islam » en LSF Musée Paul-Dupuy Musée Paul-Dupuy 19 février 2022 Musée Paul Dupuy Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne