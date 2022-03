Visite commentée de l’exposition “Arboresciences – Enluminures photographiques” Arboretum d’Harcourt, 5 juin 2022, Harcourt.

Telle une invitation à déambuler entre précision scientifique et onirisme artistique, l’exposition regroupe des œuvres photographiques du duo d’artistes Audic-Rizk en écho aux clichés scientifiques de l’écophysiologiste Claire Damesin. Dimanche 5 juin, à 14h30, suivez les artistes à travers leurs oeuvres installées au coeur de l’arboretum d’Harcourt. ### I À propos des Auteurs I **Christian Rizk** & **Julie Audic** sont artistes auteurs indépendants, ils travaillent en duo depuis une vingtaine d’années avec une photographie plasticienne et développent une technique singulière sans retouche ni trucage appelée Photographie Intensive. Cette technique inspirée des origines de la photographie est basée sur un long temps d’obturation et une chromie inverse des couleurs. Ils s’intéressent à la photographie qui tend à révéler les forces invisibles des sujets qu’ils approchent. La création de passerelles entre l’art et les thématiques scientifiques fait partie de leurs préoccupations continues. Ils explorent actuellement le vivant toujours avec la même approche. Installés aux Andelys en Normandie, ils réalisent des expositions en France et à l’étranger et leurs oeuvres font partie de collections publiques et privées. [**[www.audic-rizk.com](www.audic-rizk.com)**](www.audic-rizk.com) **Claire Damesin** est écophysiologiste végétale à l’université Paris-Saclay au sein du laboratoire Écologie, Systématique et Évolution. Elle s’intéresse au fonctionnement de l’arbre forestier dans ses réponses aux variations climatiques saisonnières et interannuelles. Son approche porte principalement sur le compartiment ligneux (troncs et branches) avec des études menées en forêt. Elle développe également, une écologie humaine afin d’explorer par une approche interdisciplinaire, mêlant art, sciences, anthropologie, et philosophie, les déterminants de la relation humain-nature à l’échelle individuelle. Depuis 2014, elle collabore avec des artistes sur des projets de recherche art-science sur l’intimité avec le non–humain arbre. Pour la série de photographies exposée, elle collabore avec Romain le Bars de la plateforme Imagerie Gif pour la microscopie et Chantal Fresneau pour les coupes. [**[www.ese.universite-paris-saclay.fr](www.ese.universite-paris-saclay.fr)**](www.ese.universite-paris-saclay.fr)

5€, 3€ (13 à 17 ans), 2€ (6 à 12 ans), gratuit < 5 ans. Visite sur inscription conseillée (nombre de places limité) Christian Rizk & Julie Audic vous emmènent à la découverte de l'exposition "Arboresciences". Arboretum d'Harcourt 13 rue du château, 27800 Harcourt Harcourt Eure

2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T15:30:00