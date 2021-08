Visite commentée de l’exposition “Alger, Archipel des libertés” Frac Centre – Les Turbulences, 11 septembre 2021, Orléans.

Visite commentée de l’exposition “Alger, Archipel des libertés”

Frac Centre – Les Turbulences, le samedi 11 septembre à 15:30

Présentation et échanges autour de l’exposition “Alger, Archipel des libertés”. L’exposition “Alger, Archipel des libertés” jette un pont entre plusieurs périodes révolutionnaires qu’a connu et connait jusqu’alors le continent africain. Elle réunit une quinzaine d’artistes dont les réflexions puisent dans les mémoires des luttes africaines, de même qu’elle raconte des trajectoires révolutionnaires iconiques et méconnues, fabrique des récits intimes et collectifs, tant historiques que fictionnels. [En savoir plus sur l’exposition](https://www.frac-centre.fr/expositions/dans-les-murs/alger/alger-1366.html) Tarif : 4 € | Réservation conseillée [en ligne](https://www.tourismeloiret.com/fr/diffusio/visites/frac-centre-val-de-loire-orleans_TFOPCUCEN045V50012U) ou par téléphone au 02 38 62 62 79

4 € par participant, réservation conseillée

Les médiateur·rices du Frac vous invitent à une rencontre conviviale, pour partager vos expériences et vos émotions en lien avec les oeuvres.

Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans Loiret



