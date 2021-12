Nice Bibliothèque Louis Nucéra Alpes-Maritimes, Nice Visite commentée de l’exposition « Albert Camus et la pensée de midi » Bibliothèque Louis Nucéra Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Bibliothèque Louis Nucéra, le samedi 22 janvier 2022 à 14:30

Les commissaires de l’exposition : Thierry Fabre et Alexandre Alajbegovic proposeront une visite guidée de l’exposition qui a été conçue en sept escales pour retrouver _Camus et la pensée de midi._ 1- Les sources qui irriguent la pensée, l’oeuvre et la vie de Camus. Trois figures majeures ont été retenues : Jean Grenier, Edmond Charlot et Gabriel Audisio. 2- Camus, Nietzsche et le monde grec 3- Camus et l’Algérie 4- Résister, ou la pensée de midi en actes. Résister face au nazisme, face au stalinisme, face au terrorisme. 5- Au-dela de la Chute 6- Habiter le Sud ou la postérité du soleil. Retour sur l’amitié entre Char et Camus 7- Camus ou le sens de la mesure. Une pensée pour demain _En partenariat avec la Région Sud dans le cadre de « Une année, un auteur : Albert Camus »_

