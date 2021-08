Brest Brest Brest, Finistère Visite commentée de l’exposition “300 ans d’hydrographie française” Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Visite commentée de l’exposition “300 ans d’hydrographie française” Brest, 19 octobre 2021, Brest. Visite commentée de l’exposition “300 ans d’hydrographie française” 2021-10-19 15:00:00 – 2021-10-19 16:30:00 Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou, 29200 Brest

Brest Finistère Brest La France fût le premier Etat à se doter d’un service hydrographique national en 1720. Le Service hydrographique et océanographique de la marine (Shom), basé à Brest, en est l’héritier. L’exposition offre un panorama de l’histoire et de l’actualité de l’hydrographie française : cartes marines, photographies, instruments et maquettes sont à découvrir. Rendez-vous à l’entrée de l’exposition aux Ateliers des Capucins.

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brest Adresse Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou, 29200 Brest Ville Brest lieuville 48.3894#-4.49924