Visite commentée de l’exposition « 100 ans de Corso fleuri »

Maison Garonne, le mercredi 9 juin à 14:30

Une équipe de choc est présente pour vous guider dans leur exposition temporaire « La fête de Cazères, au fil du temps » ! On vous promet un moment agréable et des anecdotes croustillants ! Permanence des Amis du Patrimoine de Cazères : du mardi au vendredi à 14h30 et le samedi à 10h30 et 14h30. Exposition du 19 mai au 12 juin 2021.

2 € / personne

Visite proposée par l’Association des Amis du Patrimoine de Cazères Maison Garonne Quais de Garonne Cazères Cazères Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-09T14:30:00 2021-06-09T15:30:00

